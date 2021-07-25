الهيئة السعودية للفضاء تبدأ التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء فتح باب استقبال الطلبات في أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي ينتهي بالتوظيف في مجال الفضاء، والذي يشتمل على مسارين للدارسين على حسابهم الخاص وللحاصلين على قبول غير مشروط، وذلك في التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم.

إجراءات تقديم طلب الابتعاث الخارجي

وتتيح الهيئة السعودية للفضاء للراغبين في التسجيل التقدّم للبرنامج عبر تعبئة “نموذج الطلب” بالبيانات الصحيحة مرفقة بالوثائق اللازمة على منصّة “برنامج ابتعاث الفضاء”، لتتولى الهيئة عقبها مطابقة المستندات وإخضاع جميع المستندات والطلبات للتدقيق، ثم المقابلة الشخصية التي تليها مرحلة القبول, حيث يصدر القرار من إدارة البرنامج على طلب المتقدم ويتم إبلاغه عبر البريد الإلكتروني المسجل في منصة التسجيل الإلكترونية للبرنامج، وصولا إلى الالتحاق بالبعثة.

المرحلة الأولى من البرنامج

وتنطلق المرحلة الأولى لبرنامج الابتعاث بمراحل البكالوريوس والماجستير في مجال الفضاء في تخصصات هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء، باشتراط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يتّصف بحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على قبول مباشر غير مشروط في تخصصات مجال الفضاء أو يكون من الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المحدّدة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث للخارج المعمول بها في وزارة التعليم.

يذكر أن البرنامج يتضمن العديد من المزايا المقدمة للطلاب والطالبات عبر الانضمام لبعثة علمية منتهية بالتوظيف في قطاع الفضاء، شاملة تكاليف الدراسة والضمان المالي، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة، وتقديم برامج إرشادية عبر متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

تسجيل الهيئة السعودية للفضاء

ودعت الهيئة السعودية للفضاء عموم الراغبين في مزيد من المعلومات للدخول على الرابط.

ويأتي برنامج الابتعاث ضمن خطط الهيئة لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء، وتحقيق تطلعات المملكة وقيادتها في القطاع، فيما تعمل عبر العديد من المسارات لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء من بينها تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وضمان توافر مخرجات وطنية مؤهلة تتواءم مع الاحتياجات العمليّة في قطاع الفضاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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