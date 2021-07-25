موعد الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة الحكير

أعلن سوق الأسهم – تداول السعودية – عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية والتي سوف تبدأ يوم الاثنين 16/12/1442هـ الموافق 26/07/2021م، على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين 23/12/1442هـ الموافق 02/08/2021م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 26/12/1442هـ الموافق 05/08/2021م.

سوق الأسهم يحدد نسب تذبذب الأسعار

وللحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميًا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق نأمل زيارة الرابط هنا.

ونبهت تداول السعودية المستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم. وللمزيد من المعلومات عن حقوق الأولوية المتداولة نأمل زيارة الرابط هنا.