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وزارة الداخلية : 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

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شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية : 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

وزارة الداخلية : 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

الرياض سجلت العدد الأعلى بـواقع 6204

متابعات الخليج 365 - واس

أشارت وزارة الداخلية إلى أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد-19” خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ بلغت (19293) مخالفة.

توزيع المخالفات بحسب المناطق

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001)، ومنطقة القصيم بـ(1704)، ومنطقة الجوف بـ(1088)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(635)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة جازان بـ(487)، ومنطقة عسير بـ(473)، ومنطقة نجران بـ(383)، ومنطقة الباحة بـ(377)، ومنطقة حائل بـ(325).

وزارة الداخلية تشدد على التقيد بالاحتزازات

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية المخالفات
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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