- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أدّى كلٌّ من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عصر اليوم، صلاة الجنازة في جامع الملك خالد بالرياض، على الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد.
وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة "الثنيان"، مؤكدًا أنه من رجالات الوطن المخلصين، والذي عمل لسنوات طويلة في خدمة وطنه وولاة الأمر، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، سائلًا الله له الرحمة.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 07:00 PM"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"
أدّى كلٌّ من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عصر اليوم، صلاة الجنازة في جامع الملك خالد بالرياض، على الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد.
وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة "الثنيان"، مؤكدًا أنه من رجالات الوطن المخلصين، والذي عمل لسنوات طويلة في خدمة وطنه وولاة الأمر، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، سائلًا الله له الرحمة.
، "سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.