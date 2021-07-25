، دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقتل متمردين وتدمير عتاد

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وبين مصدر عسكري أن الجيش الوطني حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة رأس السمر، إضافة إلى تحرير جبل العليب.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن جنود الجيش الوطني استعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها الميليشيا الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وذكر المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 أطقم حوثية، وقتل جميع من كانوا على متنها.