محمد بن مسعود - الدمام - أهاب بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا في المملكة حققنا نجاحات في الخطة الصحية -ولله الحمد- خلال موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية، مؤكداً أن المنحنى الوبائي في المملكة الآن ثابت ومستقر.

وأبان أن المتحورات المثيرة للقلق هي أربعة: ( ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا، والذي يعد هو الأكثر أهمية وإثارة للقلق، وذلك لثلاثة عوامل رئيسة، أولها أنه الأكثر انتشارًا بثلاثة أضعاف سرعة من نمط فيروس كورونا كوفيد 19 الذي ظهر، وأن هناك دراسات أكدت أن شدة المرض فيه أعلى، وكذلك وللوقاية منه يجب أخذ جرعتين من اللقاح.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم سجلت إصابات كثيرة بالمتحور دلتا تجاوزت الـ 50%، وقد تصل إلى 80%

وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.

وحول مستجدات اللقاح أوضح العبدالعالي أننا في المملكة وصل حتى هذا اليوم عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 إلى 24369731 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، مشيراً إلى أننا عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.

وأن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالاً واسعًا مما يعكس الوعي حول اللقاحات ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1194 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (518143) حالة، من بينها (10847) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1408) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (499129) حالة بإضافة (1164) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8167) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 05:59 PM أهاب بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة "متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر "متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا في المملكة حققنا نجاحات في الخطة الصحية -ولله الحمد- خلال موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية، مؤكداً أن المنحنى الوبائي في المملكة الآن ثابت ومستقر.

وأبان أن المتحورات المثيرة للقلق هي أربعة: ( ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا، والذي يعد هو الأكثر أهمية وإثارة للقلق، وذلك لثلاثة عوامل رئيسة، أولها أنه الأكثر انتشارًا بثلاثة أضعاف سرعة من نمط فيروس كورونا كوفيد 19 الذي ظهر، وأن هناك دراسات أكدت أن شدة المرض فيه أعلى، وكذلك وللوقاية منه يجب أخذ جرعتين من اللقاح.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم سجلت إصابات كثيرة بالمتحور دلتا تجاوزت الـ 50%، وقد تصل إلى 80%

وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.

وحول مستجدات اللقاح أوضح العبدالعالي أننا في المملكة وصل حتى هذا اليوم عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 إلى 24369731 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، مشيراً إلى أننا عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.

وأن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالاً واسعًا مما يعكس الوعي حول اللقاحات ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1194 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (518143) حالة، من بينها (10847) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1408) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (499129) حالة بإضافة (1164) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8167) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً. الكلمات المفتاحية

، "متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر ،

المصدر : الخليج 365

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