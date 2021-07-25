السعودية | ولي العهد يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.