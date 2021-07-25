محمد بن مسعود - الدمام - بات لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سامي النجعي، الهداف التاريخي للأخضر في دورة الألعاب الأولمبية (بهدفين). وجاءت أهداف النجعي الثنائية في شباك ألمانيا، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020". ، تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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