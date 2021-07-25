محمد بن مسعود - الدمام - مهاجمة مقر لحزب النهضة جنوب البلاد تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم (الأحد) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان، في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو. وخرج مئات المتظاهرين أيضاً في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر، وفقاً لـ"رويترز". وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس. 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 05:20 PM مهاجمة مقر لحزب النهضة جنوب البلاد متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم (الأحد) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان، في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو. وخرج مئات المتظاهرين أيضاً في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر، وفقاً لـ"رويترز". وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس. الكلمات المفتاحية ، متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان ،

المصدر : الخليج 365

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