، أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة "الثنيان"، للمواساة في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان رحمه الله.

وأعرب خلال اتصاله بابن الفقيد فهد بن ثنيان الثنيان، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن الفقيد فهد الثنيان، باسمه وكل أسرة الثنيان، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك، على هذه اللفتة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.