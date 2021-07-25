شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الأحد.

وجاء ترتيب المدن كالتالي: النعيرية وصلت درجة حرارتها إلى 4ْ9.6 "محطة أتوماتيكية"، بينما القيصومة وحفر الباطن بلغت درجة الحرارة 4ْ8.

ووصلت درجة الحرارة في القصيم ورفحاء 4ْ6، بينما الأحساء والدمام 4ْ4.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند، قال إن سهيل يظهر ‎ مبكراً اليوم في ‎اليمن (25 يوليو)،وفي ‎جازان في 7 أغسطس،وفي وسط ‎المملكة في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر.