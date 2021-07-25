شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث الصحة يوضح الحالات التي تستوجب إجراء فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، الحالات التي يجب أن يجري فيها الفرد فحص الكشف عن فيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه لا يشترط إجراء الفحص في حال قبل أو بعد أخذ اللقاح المضاد للفيروس أو عند التعافي.

وأكد أنه يتم إجراء الفحص إذا كان الشخص مُحصن وظهرت عليه الأعراض فعليه أن يقوم بمراجعة عيادت "تطمن"، والخضوع للتقييم الطبي، وحينها يتم أخذ قرار إما بإجراء المسحة الطبية من عدمه.

ولفت إلى أنه في حال كان الشخص غير مُحصن وظهرت عليه أعراض فعليه أيضا الذهاب لعيادات تطمن وإجراء الفحص، أما إذا خالط أحد المصابين بكورونا فعليه أن يلتزم بالحجر لمدة 4 أيام ثم بعدها يجري فحص الكشف على كورونا.