شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: متحور "دلتا" أسرع انتشارا بـ 3 أضعاف وجرعة واحدة من اللقاح لا تكفي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المتحورات المثيرة للقلق ومنها "ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا".

وأوضح محمد العبدالعالي"، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن "دلتا" في المرحلة الحالية يعد أهم المتحورات وأكثر إثارة للقلق لعدة عوامل ومنها "أسرع انتشارا بثلاثة أضعاف مقارنة بالنمط الأول الذي ظهر عليه الفيروس في بداية الجائحة".

وأشار:" حققنا نجاحات في الخطة الصحية في موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية"، موضحا:" للوقاية من متحورات كورونا يجب أخذ جرعتين من اللقاح".

وتابع أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومة الفيروس المتحور "دلتا".