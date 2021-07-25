اخبار السعوديه

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا