شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1164 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 499,129 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8167 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بتسجيل 293 إصابة.