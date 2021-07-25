شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يبدأ يوم غدٍ الاثنين، زيارة رسمية لدولة البوسنة والهرسك.

وأوضحت الوزارة، أنه تستمر الزيارة عدة أيام تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية، حيث تشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشؤون الإسلامية.

ويلتقي وزير الشؤون الإسلامية، خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء البوسني السيد زوان تيغيلتيا، ورئيسة مجلس النواب في البرلماني البوسني السيدة بوريانا كريشتو، ورئيس مجلس الشعوب في البرلمان المهندس باكر عزت بيغوفيتش، والمفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية الدكتور حسين كفازوفيتش.

ويزور آل الشيخ، مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سراييفو الذي يعد أكبر معلم إسلامي ثقافي بدول البلقان شيدته السعودية وتشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فضلًا عن زيارة عدد من معالم دولة البوسنة والهرسك، كمسجد غازي خسرو بيك بالمدينة القديمة، والمكتبة الخاصة به.