شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" يستكمل الإجراءات بشأن تعرض طفل للتحرش في مكان عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مع واقعة تعرض طفل للتحرش اللفظي والجسدي من قبل أحد الأشخاص، خلال تواجده مع عائلته في مكان عام.

وأكد المركز، أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت صحيفة "صدى" قد كشفت عن تعرض طفل للتحرش اللفظي والجسدي خلال تواجده مع عائلته من قبل شخص مجهول؛ حيث وثق ذلك الشخص لحظة تحرشه بالطفل من خلال مقطع فيديو قام بتصويره.