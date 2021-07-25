القوات البحرية تحتفل بمراسم تعويم سفينة جلالة الملك «جازان»

الرياض - محمد عبدالله - احتفلت القوات البحرية الملكية، اليوم الأحد بمراسم تعويم سفينة جلالة الملك جازان من مشروع السروات، من نوع «كورفيت أفانتي 2200»، بحوض بناء السفن التابع لشركة «نافانتيا» بإسبانيا.

وقال الفريق فهد بن عبد الله الغفيلي قائد القوات البحرية، إن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة.

وأضاف الغفيلي أن سفن المشروع تعتبر إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيا.

وتابع قائد القوات البحرية: «نحتفل اليوم بتعويم سفينة جلالة الملك جازان، رابع سفينة من نوع «كورفيت أفانتي 2200»، التي ستعزز من مهام أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، ما يؤكد الاهتمام الكبير بقطاع الصناعات البحرية والعمل على تطوير أنظمته ومتطلباته الجديدة».

وجرى تعوم سفينة جلالة الملك جازان، برعاية قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وبحضور السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية.

وكذلك نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وائل بن محمد السرحان، ممثلا للشركة، وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية، وممثلين من شركتي «سامي نافانتيا» و«افانتيا الإسبانية»، بالإضافة إلى جهات أخرى.

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