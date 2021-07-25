أخبار السعودية.. أمطار على 5 مناطق.. وتعقيم المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021م منها: هطول أمطار في 5 مناطق خلال الـ«24» ساعة القادمة، و أمانة العاصمة المقدسة تباشر تعقيم المشاعر بعد مغادرة الحجاج.

هطول أمطار في 5 مناطق خلال الـ«24» ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على 5 مناطق بالمملكة خلال الـ«24» ساعة القادمة.

أمانة العاصمة المقدسة تباشر تعقيم المشاعر بعد مغادرة الحجاج

نفذت أمانة العاصمة المقدسة العديد من الجولات الميدانية لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد إتمام مناسك الحج وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة.

جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق عبر «MY IAU» وبوابة القبول

تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)؛ وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة كما تستقبل الطلبات أيضاً عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

«أبشر» تحدد طريقة تجديد جواز السفر السعودي

حددت منصة أبشر آلية تجديد جواز السفر السعودي في أي وقت بغض النظر عن الفترة المتبقية في صلاحية جواز السفر سواء سنتين أو شهرين.

«الضمان الصحي»: 12 خطوة لرفع شكوى ضد صاحب العمل

حدد مجلس الضمان الصحي نحو 12 خطوة لرفع الشكاوي ضد صاحب العمل في حال عدم التأمين على الموظف أو على أفراد أُسرته، أو في حال تمت مشاركته في دفع أقساط التأمين.

تنفيذ 3 آلاف جولة رقابية وضبط 60 تجاوزًا صحيًا بالطائف

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على المرافق الغذائية والتجارية بنطاق البلديات الفرعية بهدف رفع كفاءة المنتجات والمعروضات خلال إجازة عيد الأضحى، ما أسفر عن ضبط 60 تجاوزًا صحيًا.

تخصيص 4 نقاط تجمّع لاستقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، مشيرة إلى حرصها على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة، وتطبيق معايير التباعد العالمية حفاظًا على سلامة زوار بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين.

مواطن يتهجم على منسوبي «عناية مستشفى النور» بمكة

باشرت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ومركز شرطة العزيزية بمكة المكرمة التحقيق مع مواطن بالعقد الثالث من العمر، تهجَّم لفظيَّا مع مجموعة من أقاربه على منسوبي قسم العناية المركزة بمستشفي النور التخصصي، فضلا عن الإعتداء بالضرب على أحد مسؤولي القسم عقب علمهم بوفاه قريبهم.

«رئاسة الحرمين»: 40 طالبًا شاركوا في خدمة الحجاج بموسم 1442

قالت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، إنّ 40 طالبًا من كلية الحرم المكي الشريف شاركوا في البرنامج التطوعي بموسم حج عام 1442هـ بالتعاون مع «وحدة التَّطوُّع» لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تأدية مناسك الحج لهذا العام.

خادم الحرمين يوجّه بدعم عاجل لماليزيا لمواجهة كورونا

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم مملكة ماليزيا الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).

بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات بجامعة الأمير سطام

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج فتح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وبكليات الجامعة في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1443هـ، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي، ويستمر القبول حتى يوم الأحد 7 - 1 - 1443هـ.

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