تخصيص 4 نقاط تجمّع لاستقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، مشيرة إلى حرصها على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة، وتطبيق معايير التباعد العالمية حفاظًا على سلامة زوار بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي إنه تم استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

وأشار الحجيلي إلى استعداد أكثر من (٥٠٠) موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد - نقطة تجمع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام؛ حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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