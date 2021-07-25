البرنامج السعودي: دور فاعل لمنحة المشتقات النفطية المقدمة لليمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استمرار وصول دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظات اليمن.

وأضاف البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن لمنحة المشتقات النفطية السعودية، دورا فاعلا في تعافي الحياة اليومية ورافدا حيويا للاقتصاد اليمني، وبلغت قيمتها 422 مليون دولار، فضلا عن تشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء.

وتابع، أن المنحة المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت في تحسن نواحي الحياة اليومية في المحافظات اليمنية في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية وفي مجال الطاقة.

ووصلت إلى ميناء عدن، اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بإجمالي كميات بلغت 75000 طن متري؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات اليمنية.

وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن نائب محافظ محافظة عدن بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، ووكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، ووكيل مساعد وزارة الكهرباء محمد الخضر عشال، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، وممثل وزارة النفط حسن علوي عبدالله، وممثل شركة النفط طارق عبدالله منصور الوليدي، وممثل مصافي عدن رئيس لجنة الإشراف والرقابة سعيد محمد والمهندس رامي الشيباني، ومدير عام التوليد بالمؤسسة العامة محمد ثابت الأبيض.