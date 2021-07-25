«أبشر» تحدد طريقة تجديد جواز السفر السعودي

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر آلية تجديد جواز السفر السعودي في أي وقت بغض النظر عن الفترة المتبقية في صلاحية جواز السفر سواء سنتين أو شهرين.

وأوضحت أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر».

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت عبر «تويتر» أن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي «سُبل»، كالتالي:

1-إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2-إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

3-التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4-سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

5-وضع الجواز القديم وإشعاء التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد.

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