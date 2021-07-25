خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «بيدرو كاستيلو» بفوزه برئاسة البيرو

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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