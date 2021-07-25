«الضمان الصحي»: 12 خطوة لرفع شكوى ضد صاحب العمل

الرياض - محمد عبدالله - حدد مجلس الضمان الصحي نحو 12 خطوة لرفع الشكاوي ضد صاحب العمل في حال عدم التأمين على الموظف أو على أفراد أُسرته، أو في حال تمت مشاركته في دفع أقساط التأمين.

وأوضح مجلس الضمان الصحي عبر موقعه الإلكتروني أن الموظف يمكنه تقديم الشكوى بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس ويتم التعامل مع الشكاوى بسرية تامة إذ يتم التواصل مع صاحب العمل دون الإفصاح عن هوية صاحب الشكوى.

ويستغرق الرد على الشكوى 15 يوم عمل في حال اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفقا لمجلس الضمان الصحي.

آلية رفع الشكاوى

ويتطلب رفع الشكوى على موقع مجلس الضمان الصحي، الضغط على زر الدخول إلى الخدمة، ثم إضافة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة أو الاستمرار كضيف للخدمة، ثم تقديم الشخص الشكوى عن نفسه أو شخص آخر ذي قرابة درجة أولى أو مجموعة تابعة له.

ومن ثم ملء بيانات الشخص كمقدم شكوى، وفي حال كان المستفيد شخصا غيره، يقوم بملء بيانات المستفيد،ثم إدخال بيانات الاتصال بصاحب العمل، وإدخال بيانات الاتصال به.

وفي حال كانت الشكوى مرتبطة بشكوى سابقة مغلقة، قم بإدخال رقم الشكوى السابقة، أدخل نص الشكوى بشكل واضح، ويقوم المستفيد بتحميل صورة من الوثائق المؤيدة، ثم يراجع المستفيد البيانات المدخلة مرة أخرى، وقد يتسبب ملء بيانات خاطئة بإلغاء أو تأخر الشكوى، ثم يضغط على زر التأكيد، وفقا للضمان الصحي.

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