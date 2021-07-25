تنفيذ 3 آلاف جولة رقابية وضبط 60 تجاوزًا صحيًا بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على المرافق الغذائية والتجارية بنطاق البلديات الفرعية بهدف رفع كفاءة المنتجات والمعروضات خلال إجازة عيد الأضحى، ما أسفر عن ضبط 60 تجاوزًا صحيًا.

وشملت الجولات الرقابية أرجاء المحافظة والمواقع السياحية في الهدا والشفا، ومواقيت الحج والعمرة (قرن المنازل، ووادي محرم)، وغرب وشرق وجنوب الطائف والسيل الصغير والكبير، ضمن خطط الأمانة للرقابة الصحية المكثفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 60 تجاوزاً صحيًا بأنشطة غذائية مختلفة وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم إدراجهم ضمن برنامج جولات المتابعة للبلدية الفرعية المختصة لضمان التزامها بتصحيح المخالفات.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية إلى أن فرق الإدارة دعمت جهود البلديات الفرعية بالجولات التي شملت جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، ونظافة بيئة التحضير مع امتثال الأنشطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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