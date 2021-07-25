10 أغسطس استقبال المعتمرين من خارج المملكة

وحول التحديثات في البروتوكولات الخاصة بالعمرة، قال وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام سعيد، إن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة بهذا الخصوص، مبينة أن الإجراءات المعتمدة الحالية مستمرة بما فيها اشتراط تلقي المعتمرين اللقحات المضادة لفيروس كورونا.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تنشيط الوضع الاقتصادي في المنطقة المركزية في كل من مكة والمدينة وذلك لإعطاء كافة الأنشطة الاقتصادية كافة التصاريح اللازمة وذلك لتحسين مداخيلها الاقتصادية بعد أن تأثرت بسبب الجائحة.
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