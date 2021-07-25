جدة : مداهمة معمل لتصنيع الخمور في أبرق الرغامة

تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة بمشاركة الجهات الأمنية من ضبط معمل لتصنيع الخمور يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل إحدى "الأحواش" المخالفة بحي "مريخ"، حيث جرى إتلاف 1650 لترا من الخمور.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني أن الفرق البلدية شاركت في مداهمة إحدى المواقع المخالفة بالنطاق والتي تحتوي على مصنع للخمور مجهز بعدد من البراميل بلغ عددها (22) برميلاً بـ إجمالي 1650 لترا تحت التصنيع ومواقد وأسطوانات للغاز ومواد مختلفة تستخدم في عملية التصنيع.

وتأتي الحملة المشتركة ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية.