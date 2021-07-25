جدة : مداهمة معمل لتصنيع الخمور في أبرق الرغامة

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني أن الفرق البلدية شاركت في مداهمة إحدى المواقع المخالفة بالنطاق والتي تحتوي على مصنع للخمور مجهز بعدد من البراميل بلغ عددها (22) برميلاً بـ إجمالي 1650 لترا تحت التصنيع ومواقد وأسطوانات للغاز ومواد مختلفة تستخدم في عملية التصنيع.
وتأتي الحملة المشتركة ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية.
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