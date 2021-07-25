تطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية على قائد مركبة بجازان

وكان المرور السعودي قد أكد أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة الإنسان للخطر، ويعد مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى الغرامة 10 آلاف ريال.
وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية »، مؤكدًا أن الغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال.
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