تطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية على قائد مركبة بجازان

بتوجيهات أمير منطقة جازان، اتخذت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور إجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب اثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جيزان ومن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

وكان المرور السعودي قد أكد أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة الإنسان للخطر، ويعد مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى الغرامة 10 آلاف ريال.

وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية »، مؤكدًا أن الغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال.