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السعودية | “الداخلية”: 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 16 ثانية - 4:26 مساءً, 25 يوليو 2021 م

المناطق - الرياض

أشارت وزارة الداخلية إلى أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ بلغت (19293) مخالفة.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001)، ومنطقة القصيم بـ(1704)، ومنطقة الجوف بـ(1088)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(635)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة جازان بـ(487)، ومنطقة عسير بـ(473)، ومنطقة نجران بـ(383)، ومنطقة الباحة بـ(377)، ومنطقة حائل بـ(325).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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