شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم أكثر من 50% بالمملكة بجرعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "دلتا " أكثر متحورات كورونا خطورة بسبب سرعة انتشاره

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا ، أنه تم تحصين أكثر من نصف سكان المملكة بجرعة واحدة على الأقل و20% تلقوا الجرعتين، مشيرا إلى ضرورة استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.

وقال أن "دلتا" أكثر المتحورات خطورة بسبب سرعة انتشاره ، و أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومته.

وأضاف ، أن المتحورات المثيرة للقلق هي: ( ألفا، وبيتا، وغاما، وأسرعها انتشاراً هو دلتا).