اخبار السعوديه

الصحة: تطعيم أكثر من 50% بالمملكة بجرعة واحدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم أكثر من 50% بالمملكة بجرعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "دلتا " أكثر متحورات خطورة بسبب سرعة انتشاره

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا ، أنه تم تحصين أكثر من نصف سكان المملكة بجرعة واحدة على الأقل و20% تلقوا الجرعتين، مشيرا إلى ضرورة استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.

وقال أن "دلتا" أكثر المتحورات خطورة بسبب سرعة انتشاره ، و أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومته.

وأضاف ، أن المتحورات المثيرة للقلق هي: ( ألفا، وبيتا، وغاما، وأسرعها انتشاراً هو دلتا).

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا