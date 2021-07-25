الرياض والشرقية تسجلان 519 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة تصل 1408

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1164) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (499129) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10847) حالة من بينها (1408) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (518134) حالة، توفي منهم (8167) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1194) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 293، المنطقة الشرقية 226، منطقة مكة المكرمة 183، منطقة عسير 122، منطقة جازان 92.

كما سجلت منطقة القصيم 70 حالة، منطقة المدينة المنورة 54، منطقة حائل 53، منطقة نجران 39، منطقة الباحة 24، منطقة تبوك 19، منطقة الحدود الشمالية 14 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 5 إصابات فقط.



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