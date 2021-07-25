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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليها غدًا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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