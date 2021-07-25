وزير الإسكان : نجاح موسم الحج يعود لما وفرته الحكومة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والعاملين في القطاع البلدي والإسكاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام 1442.

نجاح موسم الحج

وأكد معاليه أن ما تحقق من نجاح في الحج يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات للوزارة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك هذه الفريضة، وتكامل جهود جميع الجهات الحكومية لا سيما في هذا الموسم الاستثنائي الذي جاء بأعداد محدودة حرصا من الدولة- أيدها الله- على إقامة هذه الشعيرة بشكل أمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من جائحة كورونا ومتحوراتها.

إعداد وتنفيذ خطة متكاملة

وأشار معاليه إلى أن الوزارة استعدت هذا العام لموسم الحج من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة للحجيج، وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتشغيل وصيانة المشروعات التي أنشئت لخدمة ضيوف الرحمن، بجانب إقامة عدد من المشروعات كالطرق والجسور وأعمال التشجير والإنارة وخدمات النظافة والتخلص الآمن من النفايات التي شارك في تنفيذها أكثر من 15 ألف موظف من مراقبين صحيين ومساعدي مراقبين وعمال، مشددًا على استمرار عمل فرق النظافة والرقابة على المنشآت الغذائية وفرق مكافحة آفات الصحة العامة حتى مغادرة جميع الحجاج.

الحد من مخاطر التلوث البيئي

وعبّر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تقديره لجهود جميع العاملين المشاركين في تنفيذ خطة الوزارة في حج هذا العام التي كان لها أطيب الأثر في الحد من المخاطر ذات العلاقة بالتلوث البيئي، ومحاصرة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض وتهيئة البيئة الصحية الآمنة للحجيج في المشاعر المقدسة، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج مما ساهم في تقديم صورة مشرفة لما تبذله بلادنا المباركة لخدمة ضيوف الرحمن.

سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.

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