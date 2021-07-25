، الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.