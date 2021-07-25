- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 03:59 PM
سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبداللهالديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
، الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.