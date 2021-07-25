، حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت جميع الفئات العمرية وخصوصًا كبار السن والعجزة

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم حملة تطعيم كورونا كوفيد 19 لأهالي مركز هدادة 100كم شمال منطقة نجران، وذلك للتيسير والتسهيل على المواطنين وخصوصًا كبار السن والعجزة الذين حالاتهم الصحية لا تسمح لهم بالتنقل لمسافات كبيرة.

وشملت الحملة جميع الفئات العمرية التي يستوجب لهم أخذ اللقاح الجرعة الأولى والثانية من المواطنين والمقيمين، حيث شهد مركز صحي هدادة إقبالًا كبيرًا، وذلك لأخذ اللقاح.

وعبر الأهالي عن شكرهم لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم ومدير اللقاحات بصحة نجران الصيدلي ظافر الشرمان وجميع طاقم الفريق لاهتمامهم وتوفير عليهم عنا الطريق لأخذ اللقاح في المناطق المجاورة وكذلك شرحها الكافي والتوعية بأخذ اللقاح وخدمة المواطن في محل إقامته.