محمد بن مسعود - الدمام - حصد التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر للسباحة في أولمبياد "طوكيو2020"، اليوم الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.

وحقق الحفناوي اللقب (ثلاث دقائق و 43.36 ثانية) بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلولين، فيما حقق الأمريكي كيران سميث الميدالية البرونزية (ثلاث دقائق و43.94 ثانية) . ، التونسي "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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