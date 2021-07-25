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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر"؛ لأغراض السفر إلى الخارج، على أن توفر كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.
وبينت أنها تتوسع في إعطاء الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 03:34 PM
تتيح كميات منهما خلال الأيام المقبلةمصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر"؛ لأغراض السفر إلى الخارج، على أن توفر كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.
وبينت أنها تتوسع في إعطاء الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا.
، مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج ،
المصدر : الخليج 365
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