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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد بيدرو كاستيلو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسيد بيدرو كاستيلو.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، بالمزيد من التقدم والرقي.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 03:09 PM
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهارالقيادة تهنئ "كاستيلو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد بيدرو كاستيلو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسيد بيدرو كاستيلو.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، بالمزيد من التقدم والرقي.
، القيادة تهنئ "كاستيلو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو ،
المصدر : الخليج 365
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