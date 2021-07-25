الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

العنف الأسري يتفاعل مع مقطع التحرش بطفل في مكان عام

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مقطع متداول يوثق عملية التحرش بطفل رفقة عائلته من قبل أحد الأشخاص في مكان عام.

غضب ومطالبات بتحرك رسمي

وقام المتحرش بتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والمطالبة بسرعة القبض عليه.

ورفع المواطنون بلاغات عدة إلى مركز بلاغات العنف الأسري للتدخل حيث رد عليهم بالقول: التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المواطنون عبروا عن تذمرهم من هذه الواقعة التي تؤكد استخفاف مرتكبها بالأنظمة حيث قام بتصويرها وتوثيقها وتداولها عبر مواقع التواصل.

عقوبة التحرش

حساب whrumor على تويتر الذي أعاد نشر المقطع علق عليه بالقول: شخص يوثق تحرّشه الجسدي “بطفل” كان برفقة عائلته في مكان عام!

وطالب المغردون بأن تتضمن عقوبة التحرش التشهير بحيث يتم تصوير المخالف ونشره حتى يعرف الجميع من هو وسوء عاقبته … نحن في مجتمع يخاف من التشهير أكثر من الغرامات المالية والحبس !!

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