الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البيرو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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