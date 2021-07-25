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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البيرو

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البيرو

بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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