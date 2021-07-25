أمير جازان يوجه بتطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية على قائد المركبة المتهور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إمارة جازان صدور توجيهات أمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها على قائد المركبة المتهور الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعبر أحد الأودية الخطرة.

وقالت الإمارة في بيان مقتضب لها عبر تويتر: بتوجيهات سمو أمير منطقة جازان اتخذت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور إجراءاتها بتطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جيزان ومن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

مخالفة المجازفة بعبور الأودية

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إضافة فقرة لجدول المخالفات المرورية رقم 7 حول عقوبة قطع الأودية أثناء جريانها.

وقد نصت الفقرة التي تحمل رقم 6 بعد إضافتها إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 85″، وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ على “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

جدير بالذكر أن قيمة المخالفات في الجدول 7، تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 10 آلاف ريال، ويشمل 5 مخالفات قبل إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها له.

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