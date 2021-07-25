جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الثلاثاء المقبل، في استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

التخصصات المتاحة

وتشمل الدبلومات المتاحة للتسجيل دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، إضافة إلى علوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

رابط التسجيل

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط الآتي : edugate.nu.edu.sa.

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