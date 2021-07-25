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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.
وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة؛ وفق "روسيا اليوم".
وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.
إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-25
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.
وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة؛ وفق "روسيا اليوم".
وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:57 PM
تواجه صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ للفيروس حتى الآن
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.
وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة؛ وفق "روسيا اليوم".
وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.
، إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون ،
المصدر : الخليج 365
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