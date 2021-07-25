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كشفت أمانة العاصمة المقدسة أن المسالخ التابعة لها استقبلت خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق أكثر من 35 ألف أضحية من الإبل والبقر والغنم.
وأوضحت إدارة المسالخ بالأمانة أن إجمالي عدد المذبوحات من الإبل 945 رأساً ومن البقر 225 رأساً ومن الغنم 34075 رأساً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية 3439 مستفيداً، وإجمالي عدد المذبوحات عبر التطبيقات الذكية 6555 رأساً.
وأشارت إدارة المسالخ بالأمانة إلى أن إجمالي الإتلافات الجزيئة للمذبوحات بلغت 439 والإتلافات الكلية 68، مؤكدةً الاستفادة من خدمة المواعيد والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي متكامل لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين والمقيمين.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 02:44 PM
إجمالي الإتلافات الجزيئة للمذبوحات بلغت 439 والإتلافات الكلية 68سكان مكة يضحّون بأكثر من 35 ألف رأس ماشية في 4 أيام
كشفت أمانة العاصمة المقدسة أن المسالخ التابعة لها استقبلت خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق أكثر من 35 ألف أضحية من الإبل والبقر والغنم.
وأوضحت إدارة المسالخ بالأمانة أن إجمالي عدد المذبوحات من الإبل 945 رأساً ومن البقر 225 رأساً ومن الغنم 34075 رأساً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية 3439 مستفيداً، وإجمالي عدد المذبوحات عبر التطبيقات الذكية 6555 رأساً.
وأشارت إدارة المسالخ بالأمانة إلى أن إجمالي الإتلافات الجزيئة للمذبوحات بلغت 439 والإتلافات الكلية 68، مؤكدةً الاستفادة من خدمة المواعيد والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي متكامل لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين والمقيمين.
، سكان مكة يضحّون بأكثر من 35 ألف رأس ماشية في 4 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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