، "إتمام" ينهي اعتماد ما يزيد عن 16 مليون م2 في النصف الأول 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي للمركز المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتماد 9 مخططات سكنية خلال النصف الأول 2021، بمساحة إجمالية بلغت 16,142,747 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي للمركز المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام "إتمام" بتقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.



وشملت المخططات المعتمدة للنصف الأول مناطق "الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، والحدود الشمالية".



وضمن الخدمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خدمات المطورين "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز خلال النصف الأول من هذا العام طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 8131 وحدة سكنية، كما قام المركز بإنهاء إصدار 119 شهادة تأهيل مطور عقاري لمشروعات البيع على الخارطة، كما عالج المركز 47 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشروعات الوزارة لتوفير 1100 عامل، كما أسهم المركز بإصدار 45 رخصة بيع لمشروعات البيع على الخارطة، وتم تأهيل 2171 مطوراً عقارياً بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.



ويقوم المركز بتوفير منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورين العقاريين.



يذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، ويحقق الهدف المتمثل بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.