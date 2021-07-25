محمد بن مسعود - الدمام - مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1893 مسجداً أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقتين بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 169 يوماً 1893 مسجداً.

وأوضحت أن المسجدين اللذين جرى تعقيمهما احترازيا وإعادة فتحهما هما مسجد واحد في كل من منطقتي الرياض وجازان.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 02:36 PM مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1893 مسجداً "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في منطقتين "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في منطقتين أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقتين بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 169 يوماً 1893 مسجداً.

وأوضحت أن المسجدين اللذين جرى تعقيمهما احترازيا وإعادة فتحهما هما مسجد واحد في كل من منطقتي الرياض وجازان.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية. الكلمات المفتاحية

، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في منطقتين ،

المصدر : الخليج 365

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