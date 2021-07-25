شكرا لمتابعة خبر عن القوات البحرية تحتفل بمراسم تعويم سفينة جلالة الملك جازان في إسبانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة السعودية الرابعة من مشروع السروات، من نوع "كورفيت أفانتي 2200"، بحوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" بإسبانيا.

كما سيتم تزويد سفينة جلالة الملك جازان وكافة السفن الأخرى التابعة لمشروع الثروات بأول نظام إدارة معركة سعودية تحت اسم حزم تم تدويره بأيدي وطنية.

وقد جرى تعوم السفينة السعودية التي أطلق عليها اسم سفينة جلالة الملك "جازان"، برعاية قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وبحضور سفير المملكة لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، وائل بن محمد السرحان، ممثلا للشركة، وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية، وممثلين من شركتي "سامي نافانتيا" و"نافانتيا الإسبانية"، بالإضافة إلى جهات أخرى.