شكرا لمتابعة خبر عن ضبط معمل لتصنيع الخمور وإتلاف 22 برميلًا في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نجحت بلدية أبرق الرغامة التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط معمل لتصنيع الخمور، يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل إحدى "الأحواش" المخالفة بحي "مريخ".

وشاركت الفِرَق البلدية في مداهمة إحدى المواقع المخالفة بالنطاق، والتي تحتوي على مصنع للخمور مجهز بـ(22) برميلًا بـإجمالي 1650 لتر خمور تحت التصنيع ومواقد وأسطوانات للغاز.

وجاء ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية.