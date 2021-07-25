شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 169 يوماً 1893 مسجداً.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الرياض وجازان.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.