شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف خطة وزارة التعليم لعودة الدراسة حضوريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة تحصين الطلاب ضد كورونا استعدادا للعودة الحضورية إلى 30%

وقال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي لقناة " الإخبارية "إأنه يجب على الأسر بسرعة إعطاء أبنائهم اللقاحات استعدادًا للدراسة حضوريًّا، مشيرًا إلى أن اللقاح أمن وفعال.

وأضاف : التعليم لديه خطة لعودة الطلاب إلى المدارس حيث لايزيد عدد الطلاب في الفصل عن 20 طالب والفصل الدراسي سوف ينقسم إلى قسمين، و5 أيام خلال اسبوعين دراسة.

وأوضح الحمادي أن عودة الطلاب ستكون في 21 محرم المقبل أي بعد شهر و6 أيام، والتي تليها عودة المعلمين والمعلمات في 14 محرم، وتسبقها عودة الهيئة الإدارية في 29 ذو الحجة الجاري لتهيئة المدارس بعد انقطاع عامين تقريبًا.

وأكد على أهمية التهيئة النفسية للطلاب والطالبات؛ خاصة بعد انقطاع قرابة السنتين عن المدارس ومساعدتهم على تنظيم الوقت بالتشجيع على النوم مبكرًا وعدم السهر.

وتَوقع بأن تكون الدراسة في المرحلة الابتدائية (تعليمًا عن بُعد)، كما ستقسم الدراسة في الفصول إلى شعبتين، ويحضر الطلاب 5 أيام خلال أسبوعين.